Isparta'da karısını kıskanan koca dehşet saçtı

Isparta'da kıskandığı gerekçesiyle kendisinden 10 yaş küçük eşini evde bıçaklayan Afgan koca, polis merkezine giderek teslim oldu. Bugün saat 10:00 sıralarında Isparta'nın Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. kendisinden 10 yaş küçük 28 yaşındaki eşi F.G.'yi bıçakladı. Birlikte yaşadıkları evin yatak odasında eşini bıçaklayan F.G., olay sonrasında Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'ne giderek suçunu itiraf etti.

F.G. işlediği cinayeti itiraf ederek polis merkezine teslim olduktan sonra olay yerinde incelemelerde bulunan polis şahsı göz altına aldı. Afgan kadının cansı bedeni ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna otopsi yapılmak üzere kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğu bulunduğu öğrenilirken, çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği, koruma altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.G. adli makamlara sevk edilecek.