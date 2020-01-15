Isparta’da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Edinilen son dakika bilgilerine göre kaza, sabah saat 08.00 sularında Isparta'nın merkez ilçelerinde Şarkikaraağaç, Dedeağaç kavşağında meydana geldi. İddialara göre bölgede etkili olan sis nedeniyle yolda görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yolda seyir halinde olan Fahrettin Yazar yönetimindeki 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazaya tanık olan diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan yatan otobüsün altında kalan kısımda sıkışan 3 kişi ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde çıkarılarak ambulanslara alındı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 4'ü ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığı kazada yolda araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 14 Ocak sabah 09.30 sularında merkeze bağlı Bucak ilçesi meydana gelen trafik kazasında traktörle otomobil çarpıştı. İddialara traktörün manevra yaptığı esnada karşıdan gelen araçla çarpışası neticesinde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.