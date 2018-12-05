İstanbul Esenyurt’ta korkunç kaza: 14 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, İstanbul’un Esenyurt ilçesi Esenkent- Hadımköy Yolu üzerinde saat 08.15 sularında yaşandı. İddialara göre işçileri taşımakta olan servis minibüsünün sürücüsü, yağmış sebebiyle kayganlaşan yolda minibüsün kontrolünü kaybetti. Yolda savrulan minibüs yol kenarında bulunan ağaça çarptıktan sonra devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar sokakta biriken vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.