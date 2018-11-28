İstanbul Hasköy sahiline kadın cesedi vurdu

İstanbul Beyoğlu Hasköy Sahili'nde saat 8:30 sıralarında edinilen bilgilere göre balıkçılar denizin yüzeyinde bir kişiyi gördü. Sabah saatlerinde durumu gören vatandaşlar hemen olayı polise bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip denizin yüzeyindeki kişiyi botun içine aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sahilde önlem alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonrasında üzerinde darp ya da kesik izine rastlanmadığı belirtilen kadının cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı.