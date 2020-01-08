İstanbul Pendik’ de akıl almaz olay!

Edinilen bilgilere göre olay, Pendik’e bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde saat 14:00 sularında yaşandı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Hayriye Yıldırım, ikamet ettiği apartmanın beşinci katındaki evinin penceresinden, içerisinde su bulunan dereye düştü. Düşmenin etkisiyle duyulan gürültü karşısında sokağa çıkan vatandaşlar tarafından olay sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yirmi sekiz yaşındaki Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk muyenenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Hayriye Yıldırım, bölgeye sevk edilen ambulansla bölgeye en yakın hastaneye kaldırıldı. yıldırım hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay ilgili araştırmalar devam ediyor.