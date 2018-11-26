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İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter evlerin arasına düştü. 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

İstanbul'a bağlı Sancaktepe ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple askeri bir helikopter evlerin arasına düştü. Helikopterin düştüğü bölgenin askeri havalimanına yaklaşık 20 metre uzaklıkla olduğu, helikopterin içerisinde 5 askerin bulunduğu ilk alınan bilgiler arasında. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan sivil vatandaş bulunmamakta.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı asker olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridine alınarak giriş çıkışlara kapatıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var." dedi.

 

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