İstanbul’da şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ettiriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan şiddettli fırtına uyarıları etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren şiddetli fırtına gece boyunca devam etti. Daha çok kıyı kesimlerinde hissesilen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar zor anlar yaşandı. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu değerlendirlemere göre bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara yer yer kar yağışlı 6, İstanbul yağmurlu 9, İzmir parçalı ve çok bulutlu 10, Adana sağanak yağışlı 16 derece olacak.