İstanbul'da yarım ton uyuşturucu operasyonla ele geçirildi

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik İstanbul'da operasyon gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yarım ton uyuşturucuyla birlikte olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kartellerine karşı iki büyük operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların yaklaşık 15 milyon TL değerinde olduğu ve bu yıl içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Büyükçekmece'de bir kamyonet trafik kontrolüne takıldı. Aracın muayene kaçağı olduğu tespit edilince inceleme başlatıldı. Aracın sürücüsünün polise acil hastası olduğu gerekçesiyle 20 bin lira rüşvet teklif etmesi üzerine polis araçta kapsamlı arama yaptı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken sürücü M.A. gözaltına alındı.

İkinci büyük operasyon ise Zeytinburnu'nda uzun süre takip altına alınan bir depoda gerçekleşti. İçi balonlarla dolu olan çuvalların içeri getirilmesi üzerine baskın yapılmasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu uyuşturucu maddelerle birlikte bunlarla bağlantısı olduğu belirtilen Ö.A. ve M. Ü isimli şahısları gözaltına aldı.

Yıl içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 ton 720 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilirken, BM'nin son raporunda Avrupa'ya giden maddenin üçte birinin Afganistan ve İran üzerinden transfer edildiği bilgisi yer aldı. Afganistan'da üretilen uyuşturucular İran üzerinden Avrupa pazarına naklediyor.