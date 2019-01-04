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İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Maslak'ta üst geçici kullanmak yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan adam bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Maslak'ta üst geçit bulunan bir yolda yaya geçidi dahi olmayan alandan karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki adam, bir aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerindeki vatandaşlar ölen adamın kolunda "beni bul anne" yazan bir dövme bulunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz pazar günü saat 07:00 sıralarında kaza Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada iddialara göre, İstanbul Teknik Üniversitesi karşısındaki üst geçit yerine geçidin altını tercih eden 36 yaşındaki Hikmet Yılmaz, caddeden karşıya geçmekteydi. Seyrantepe istikametinden gelerek Tarabya istikametine doğru seyir halinde olan 34 BCY 644 plakalı otomobilin sürücüsü Fırat D., Yılmaz'ı fark ettiğinde kornaya basarak selektör yaptı ve bir yandan frene bastı ancak duramadı. Yolun ortasında olduğu iddia edilen Yılmaz çarpma sonucu takla atarak metrelerce sürüklendi.

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı ve ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen evli ve 2 çocuk babası Yılmaz kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. İncelemeler sonrasında sürücü Fırat D. gözaltına alınarak İstinye Polis Merkezine götürüldü. Ölen Yılmaz ise "yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak" suçundan yüzde 100 kusurlu bulunduğu öğrenildi.

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