İstanbullu gelin 55. Bölümde neler oluyor?

Dizi sektöründe birçok dizi reyting kurbanı olurken Star TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran dizi İstanbullu Gelin, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile yine çok konuşuldu. 28 Eylül akşamı yayınlanacak bölümde ise olaylar arapsaçına dönüyor.

İstanbullu Gelin 55. Bölümde Boranlar, yıllar sonra gün yüzüne çıkan halanın evine yerleşiyor. Tam her şey yoluna girdi diye düşünseler de asıl savaş yeni başlıyor. Süreyya ve Faruk arasında, Süreyya’nın hiç beklemediği konulardan tartışmalar çıkmaya başladı. İpek yılların verdiği bir alışkanlıkla lüx bir mağazadan alışveriş yapar ve faturayı Ülfet halaya ödetir. İpek’in bu bencil davranışı Boranlar için yeni bir kaus yaratır.

Süreyya ve Faruk’un evliliklerinde sona mı geliniyor. İpek’in beklenmedik değişimi bir oyun muydu? Boranlar yeniden güçlerini toplayabilecekler mi? Tüm bu soruların cevapları için takipte kalın…