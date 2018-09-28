İşte 17 Milyon dolarlık dünyanın en pahalı ayakkabısı

2017 yılında birçok başarılı tasarıma imza atarak hakkında oldukça söz ettiren başarılı tasarımcı Debbie Wingham tarafından bir müşterisinin isteği doğrultusunda hediye doğum günü hediyesi olarak 15.1 milyon dolar değerinde bir ayakkabı üretmiş ve bugüne kadar bu rakamın üzerine çıkamamıştı.

Bugünlerde ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers yaptıkları işbirliği tarafından tasarlanarak üretilen 17 milyon dolarlık bir ayakkabı birincilik tacını alarak yeni bir rekor kırmış oldu.

Bu muhteşem tasarıma sahip milyon dolarlık ayakkabının imalatında yüzlerce paha biçilemez elmasın yanı sıra 2 adet de 15 karatlık elmas kullanıldı. Gerçek altın ve elmaslarla süslü ayakkabı dışında, Dubai’de bir otelde özel bir resepsiyonla sergilenecek.