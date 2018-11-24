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İşte Ak Parti Belediye Başkan Adaylarından İsmi Kesinleşenler

Ak parti 31 Mart seçimleri belediye başkan adayları için meraklı bekleyiş sürerken herkes kendi ilinde ya da ilçesinde kimin aday gösterileceğini merakla bekliyor. İşte Ak Parti belediye başkan adayları için ismi netlik kazananlar.

Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında belediye başkan adaylarını açıklıyor. Ak parti belediye başkan aday adaylıklarını açıklayanlar ya da açıklamadan aday gösterilmeyi bekleyenler derken meraklı bekleyiş yerini yavaş yavaş net isimlerin belirlenmesine bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde 40 belediye başkan adayını açıkladı. 

Başkan Erdoğan, yerel seçim sloganlarının da belirlendiğini fakat açıklamayı önümüzdeki ay tüm belediye başkan adaylarını açıkladıktan sonra manifestoyla birlikte açıklayacaklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, adayları tek tek sahneye çıkarırken aynı zamanda bölgenin milletvekillerini ve il başkanlarını da bir araya getirdi. 

İşte 2019 yerel seçimlerde Ak Parti'nin aday göstereceği isimlerden netleşenler...

Ak Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı: Dr. Süleyman Kılıç  (Beyin Cerrahı Adıyaman Eğt. Araştırma Hastanesi)

Ak Parti Amasya Belediye Başkan Adayı: Cafer Özdemir (Mevcut Belediye Başkanı)

Ak Parti Antalya Belediye Başkan Adayı: Menderes Türel (Mevcut Belediye Başkanı)

Ak Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar (Eski Ardahan Ak Parti İl Başkanı - Veteriner)

Ak Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe (Mevcut Belediye Başkanı)

Ak Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz (Bartın Merkez İlçe Başkanı / İGM Üyesi)

Ak Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin (Batman Eski İl Başkanı / İnşaat Mühendisi)

Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak (Bayburt İl Başkanı)

Ak Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasurullah Tanğlay (Bitlis İl Başkanı)

Ak Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin (Ticaret Bakan Yardımcısı) 

Ak Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt (Burdur Eski Teşkilat Başkanı)

Ak Parti Bursa Belediye Başkan Adayı Ali Nur Aktaş (Mevcut Belediye Başkanı)

 

MHP 3 Büyükşehir'de aday göstermeyecek!

Öte yandan Antalya'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptıkları açıklamada İstanbul'da aday göstermeyeceklerini ifade ettiklerini yeni aldıkları kararla İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de MHP olarak aday göstermeyeceklerini kaydetti. Cumhur ittifakının arkasında olduklarını ve bu ittifakın gereğini yerine getirmeye devam edeceklerini söyleyen Bahçeli, istanbul ile birlikte Ankara ve İzmir'de de adayları kim olursa olsun Ak Parti'yi destekleyeceklerini belirtti.

Ak Parti Belediye Başkan adaylığı için kulislerde konuşulduğu iddia edilen ve sosyal medyada ortaya çıkan bazı listeler de yer alıyor. İşte bu listelere göre bir kısmı bugün açıklanması beklenen bir kısmı ise önümüzdeki hafta açıklanacak olan il ve ilçelere ilişkin belediye başkan aday isimleri.

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