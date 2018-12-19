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İsveç’de tarihi karar! Sigara tamamen yasaklanıyor

Halk sağlığının baş düşmanlarından sigara İsveç hükümeti tarafından yasaklanıyor. Parlamento tarafından alınan karara göre, 2025 yılı itibariyle ülkede sigara ve benzeri ürünlerin kullanımı tamamen kaldırılacak.

İtalyan basını tarafından seviş edilen habere göre, İsveç parlamentosu dünyada bir ilke imza atacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle 2025 yılından itibaren İsveç’de sigara tüketimi tamamen kaldırılacak. Bu tarihe kadar kademeli olarak ilerleyecek olan süreçte ilk olarak önümüzdeki yıl park, tren istasyonları ve stadyum gibi alanlar sigara içilmesi konusunda yasaklı alanlar arasında yer alacak.

İlk olarak 2005 senesinde kapalı alanlarda sigara içilmesi hususunda yasak getirilmiş, yapılan araştırmalara göre de ülke halkını yüzde 11'inin sigara tiryakisi olduğu, yüzde 10'luk kısmının için ara ara sigara içtiği tespit edilmişti.

 

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