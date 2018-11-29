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İsveç’te akıl almaz kaza: Uçak binaya çarptı

Delhi havalimanından havalanan Air India’nın Dreamliner model yolcu uçağı, İsveç’te bulunan Stockholm Arlanda Havalimanı’nda bir binaya çarptı.

Alınan bilgilere göre, Delhi’de bulunan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanından havalanan Boeing 787-8 Dreamliner model yolcu uçağı, sorunsuz bir uçuşun ardından İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Arlanda Havalimanına iniş yaptı. Yolcuları ve bagajlarını indirmek için uçağın kapıya gittiği esnada yaşanan olayda, uçak sol kanadını binaya çarpttı.

Yaşanan talihsiz olay neticesinde Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın dönüş seferi iptal edilirken, hasarın onarılması için uçağı bakıma öğrenildi.

 

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