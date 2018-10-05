İsviçre’de 1500 yıllık kılıç bulundu

Batı Avrupa’da bulunan ve Alp Dağları’nın kuzey ve güney yamaçlarına konumlanan İsviçre’de bulunan Vidöstern adlı gölde 8 yaşında bir kız çocuğu tarafından 1500 yıllık olduğu belirlenen kılıç bulundu.

Saga Vanecek tarafından bulunarak Jönköping bölgesindeki yerel müze yetkililerine teslim edilen kılıç üzerinde inceleme yapıldı. İncelemede kılıcın 1500 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Kılıcı nasıl bulduğunu anlatan küçük kız, aşırı sıcaklar nedeniyle suyu çekilen gölde dolaşırken suda bir şey hissettiğini, kaldırınca objenin bir kılıca benzediğini fark ettiğini ve objeyi babasına götürdüğünü aktardı. Kızının ısrarı ile objeyi incelenmek üzere yetkililere teslim ettiğini ifade eden baba, sonradan onun çok eski dönemlere ait bir kılıç olduğunu öğrendiklerini ifade etti.