İYİ Parti Antalya'da dikkat çeken bir cevap verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener’e 2016’da FETÖ soruşturması açıldığı ve dosyaya gizlilik kararı aldırıldığı ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı’nın şehrin birçok yerine astırdığı ‘Biliyor musunuz?” afişleri dikkat çekti.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener hakkında 2016 FETÖ soruşturması açıldığı ve dosyanın 3 yıldır bekletildiği ortaya çıkmıştı.

Herhangi bir delil olmamasına rağmen dosya için gizlik kararı verilmişti.

Karara başta kamuoyu olmak üzere İYİ Parti ve CHP’den çok sert tepki geldi.

Bu tepkilerden biri de İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı’nın şehrin birçok yerine astırdığı ‘Biliyor musunuz?’ afişleri oldu.

Akşener’in İçişleri Bakanlığı döneminde çıkardığı Terörle Mücadele Genelgesi’nin hatırlatıldığı afişte, söz konusu genelgenin AKP tarafından kaldırıldığı ve sebep-sonuçlarına kısaca yer verildi.

İşte Antalya caddelerine asılan o afiş: “Meral Akşener 1997’de Terörle Mücadele Genelgesi yayınladı. Bu genelgeyle PKK dağılış sürecine girdi, Bebek Katili yakalanıp yurda getirildi, FETÖ ele başı ülkeden kaçtı! 2006’da AKP bu genelgeyi kaldırdı ve PKK şehre inip hendek kazdı, FETÖ 15 Temmuz’da darbeye kalkıştı! Bilmek değil öğrenmemek ayıp.”

“ÇAMUR AT, İZİ KALSIN YAPIYORSUNUZ”

Afişleri Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, “Medya iktidarınsa, havuz medyası dışındaki tüm mecralar bizimdir! Çamur at, izi kalsın yapıyorsunuz Korkuturuz, sustururuz sanıyorsunuz. Bilmiyor, yanılıyorsunuz. Hepimiz korkusuzuz, hepimiz biriz. Her yerde #HepimizMeralAkşeneriz #Antalya #İYİPartiAntalyaİlBaşkanlığı #HepimizAkşeneriz” ifadelerini kullandı.