İzmir Bergama’da korkunç kaza: 36 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi Çandarlı Kavşağı mevkisinde yaşandı. İddialara göre, Aliağa’da bulunna bir fabrikanın işçilerini taşımakta olan 35 S 01216 plakalı servis otobüsü tali yoldan ana yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada otobüs, çarpmanın etkisiyle önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yatıp takla attı.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edillirken kaza mahalinde can pazarı yaşandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 36 işçi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 1 işçinin bulunduğu, diğer işçilerin de çoğunun hafif yaralı olduğu ve hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi.