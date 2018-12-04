İzmir'de 18 yaşındaki gencin cesedi denizden çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Konak Vapur İskelesi civarındaki vatandaşlar işlerine gitmek üzere seyir halindeyken bir cesedin denizde olduğunu fark etti. Bunun üzerine durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi hayatını kaybettiği belirlenen erkek cesedini botla kıyıya çıkardı. Polisin yaptığı incelemelerde cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesi sonrasında genç erkeğin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba denizden çıkan oğluna göz yaşı döktü

Hayatını kaybeden Murat İpekşen'in babası olay yerine geldiğinde oğlunun cenazesinin başında gözyaşı döktü. Oğlunun cansız bedeninin yanından ayrılmayan acılı baba perişan oldu.