Farkonda
Farkonda
» 
»
 

İzmir'de 18 yaşındaki gencin cesedi denizden çıktı

İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı. Denizden çıkarılan cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen olduğu bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Konak Vapur İskelesi civarındaki vatandaşlar işlerine gitmek üzere seyir halindeyken bir cesedin denizde olduğunu fark etti. Bunun üzerine durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi hayatını kaybettiği belirlenen erkek cesedini botla kıyıya çıkardı. Polisin yaptığı incelemelerde cesedin 18 yaşındaki Murat İpekişen'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesi sonrasında genç erkeğin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba denizden çıkan oğluna göz yaşı döktü

Hayatını kaybeden Murat İpekşen'in babası olay yerine geldiğinde oğlunun cenazesinin başında gözyaşı döktü. Oğlunun cansız bedeninin yanından ayrılmayan acılı baba perişan oldu.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YURTTAN Haberleri
İzmir Bergama’da korkunç kaza: 36 yaralı

İzmir Bergama’da korkunç kaza: 36 yaralı
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki Beril bulundu

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki Beril bulundu
Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yağış...

Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yağış...
İstanbul Esenyurt’ta korkunç kaza: 14 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta korkunç kaza: 14 yaralı
İzmir'de 18 yaşındaki gencin cesedi denizden çıktı

İzmir'de 18 yaşındaki gencin cesedi denizden çıktı
Metoroloji uyardı! Etkisi tüm gün sürecek

Metoroloji uyardı! Etkisi tüm gün sürecek
Görenler hayrete düştü! Muğla’da erik ağacı meyve verdi

Görenler hayrete düştü! Muğla’da erik ağacı meyve verdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı
18 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu

18 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu
Engelli oğluna not bırakan edebiyat öğretmeni intihar etti

Engelli oğluna not bırakan edebiyat öğretmeni intihar etti
Kütahya’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kütahya’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Meteorolojiden korkutan Çarşamba günü uyarısı!

Meteorolojiden korkutan Çarşamba günü uyarısı!

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz