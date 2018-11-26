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İzmir'de 4 bin konut kaçak durumuna düştü!

Yaklaşık 170 dönümlük alanda parselasyon planı iptal olunca İzmir'de 4 bin konut kaçak durumuna düştü. Müteahhitler inşaatları yarım kalınca milyonlarca lira zarara girdiklerini ileri sürdü.

İzmir'de 4 bin konut kaçak durumuna düştü. Çiğli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 170 dönüm civarındaki alanda 1993 yılında yapılan parselasyon planı, bazı hatalar nedeniyle 23 yıl sonra davaya konu oldu. Hak sahibinin açtığı dava sonucu parselasyon planı iptal edilince bugüne kadar inşa edilmiş olan ruhsatlı tüm konutlar kaçak durumuna düştü.

Bölgede yaşamakta olan hak sahipleri, müteahhitler, konut sahipleri bu nedenle sıkıntıya düşünce Çiğli Müteahhitler ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Öncü konu hakkında açıklama yaptı. Bitmiş, inşaat ruhsatı alınmış tüm yapıların kaçak durumuna düştüğünü belirten Öncü, temel üstü ruhsatının, bitmiş binalara oturma raporu alınamadığını dile getirdi. Oturma ruhsatlı evlerdeki vatandaşların evlerinin bile kaçak durumda olduğunu kaydeden Öncü, yüzlerce müteahhidin de alanda kat karşılığı sözleşmeler yaptığını aktardı.

Sözleşmede yer alan cezai müeyyidelerin işler durumda olduğu bilgisini paylaşan Öncü, "İnşaat sektöründeki ciddi sıkıntıların üzerine bir de bu sıkıntı eklenince herkes iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı” dedi. Yaşanan bu durum nedeniyle büyük infialler ve sosyal sorunlar meydana gelebileceğini dile getiren Barış Öncü, bunu önlemek için sorunları AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'a aktardıklarını ve yardım istediklerini kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise konu ile ilgili onlarca kişinin aradığını belirterek sorunu meydana getiren hataların planlama safhasında vatandaşın arsasında ortaklık katılım payı olarak nitelendirilen zaiyat alınırken yapıldığını ifade etti. Mevcut yasalar doğrultusunda mahkemelerin yapabileceği bir şey olmadığını da dile getiren Nasır, çözüm için şikayet sahibinin davadan vazgeçmesi ya da belediyenin yeniden parselasyon yapması gerektiği bilgisini paylaştı. Nasır "“Belediye tarafından 2 yıldır bir şey yapılmayan bu durumun çözümü için çalışmaya başlansa bile uzun bir zaman gerekiyor. Mağduriyetler daha da büyüyecek. Sosyal sorunlara neden olabilecek duruma gelindiği için, kısa süre önce İzmir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a durumu aktararak konu ile ilgili görüştük. Ne yapılabileceği ile ilgili birlikte çözüm aradık. Gerekirse Milletvekili olarak, sorunu çözebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi vereceğim.” dedi.

Bölgede 4 bine yakın konutun iptalden etkilendiğini ifade eden müteahhit Kamil Demirtaş ise, çok sayıda yarım kalan inşaat olduğunu, projeden temele kadar en yoğun masrafların yapıldığı bir dönemde 1 milyon liraya yakın mağduriyeti olduğunu ifade etti. Demirtaş, arsa sahiplerine verilen güvence bedellerinin de dikkate alındığında zararın daha büyük boyuta ulaştığını kaydetti.

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