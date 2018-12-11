Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 33, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 memuru alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma memur alımı başvuru şartları ve tüm diğer detayların www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.dpb.gov.tr adreslerinden ilan edileceği bildirildi.

Jandarmaya 37 açıktan devlet memuru alımı için başvuracak adaylarda aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak, 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve başvuru kılavuzundaki unvanlar için belirtilen puan türlerinden minimum puanı almış olmak şartları bulunuyor.

Jandarma memur alımı için başvuracak olan adaylarda uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olanlar hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" sağlık raporu almaları istenecek.