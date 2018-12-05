Japonya’da sıcaklıklar Aralık ayında rekor kırıyor!

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre Japonya’da geçtiğimiz yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. 2018 Aralık ayında bir rekora imza atan sıcaklıklar, Meteoroloji Ajansına bağlı 350’den fazla gözlem istasyonundan toplanan verilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi sonucu elde edildi.



4 aralık günü ölçülen en yüksek sıcaklık Japonya'nın Okinawa Eyaleti'ne bağlı Miyakojima şehrinde 29.8 olarak kayıtlara geçerken, Tokyo'daki Chiyoda bölgesinde ise 23.4 olarak kayıtlara geçti. Kalıcı olmayan yüksek sıcaklıklara güneyden gelen sıcak hava dalgasının Japonya Denizi üzerinde hareket eden düşük basınçlı bir sisteme girişinin neden olduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.