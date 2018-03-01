Jet Sosyete bitiyor mu sorusuna Gülse Birsel'den esprili yanıt

Geçtiğimiz hafta Star ekranlarında 2. bölümü ekranlara gelen ve oldukça beğeni toplayan Jet Sosyete Gülse Birsel'in kaleminden çıkan yepyeni dizilerden birisi. Ancak daha dizinin ikinci bölümü yayınlanmasına rağmen yayından kaldırılacağına dair söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Dizinin senaryosunu kaleme alan ve aynı zamanda Gizem karakterini canlandıran Gülse Birsel Instagram hesabından çıkan dedikodulara oldukça esprili yanıtlar verdi.

Herkesin kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap verdiğini bu durumda kendisinin de "dev bir gazetecilik" olayına imza atarak bu iddialara cevap vereceğini belirten Birsel, "Jet Sosyete bitiyor mu?" sorusunun cevabını şöyle verdi: "Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Birinci bölüm ab grubunda birinci, ikinci bölüm ikinci oldu. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?"

Geçtiğimiz günlerde yine hakkında çıkan Yunanistan'a mı taşınıyor? sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu ve yazar Birsel, bu söylentiyi oldukça neşeli bulduğunu belirterek konuya açıklık getirdi. Avrupa'nın vizeleri 10-15 günlük olarak vermesi nedeniyle Yunanistan'da bir yazlık aldığını, bir Avrupa ülkesinde ev sahibi olunca oturma kartına sahip olarak Şengen gerekmeksizin seyahat edebildiklerini belirtti. Birsel "Yoksa takdir edersiniz ki minicik Yunanistan’daki minicik sayfiye evinde inzivaya çekilme planım yok." cevabını verdi.

Burnunu yaptırdığı iddialarına da açıklık getiren Gülse Birsel, burnunda eksilme değil eklenme olduğunu belirtti ve geçici dolgularla burnundaki kemerin daha az görünür olduğunu ifade etti. Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Gizem karakterinin ise gerçek hayatta bir ünlü olduğu iddialarına "Değil güzel kardeşim" diyerek yanıt veren Birsel, adı geçen insanlara ayıp olduğunu ve Gizem karakterinin tamamen bir hayal ürünü olduğunu dile getirdi. Dizilerin senaryosunu yazarken gizlilik sözleşmesi imzalattığı bir ekiple çalıştığı iddialarına ise "Ekip olsa da çalışsak. Tek tabanca yazıyorum" yanıtını veren Birsel, "Oh bugünkü dedikodu dozumuzu da aldık, acık ferahladık mı?" diyerek esprili şekilde hakkındaki iddiaları yanıtlamış oldu.