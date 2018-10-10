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Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!

İnternet dizisi Fi ile büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz filmlerinin değişmez robot kahramanı Ozan Güven, şimdi de Jet Sosyete ilk bölüm konuğu olarak ekranlara geliyor. Jet Sosyete yeni sezon ilk fragmanında boy gösteren Ozan Güven kimdir, hakkında merak edilenler ve tüm detaylar haberimizde...

Yeni sezon Jet Sosyete için gün saymaya devam ederken, TV 8 ekranlarında yayınlanacak dizinin fragmanını izleyenler hoş bir sürprizle karşılaştı. Karizmatik oyuncu Ozan Güven Jet Sosyete yeni sezon ilk bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlarda olacak. Güven dizide İlayda ve Alara'nın babası rolünde karşımıza çıkacak.

Başarılı oyunculuğu ile çok sayıda film ve dizide karşımıza çıkan Ozan Güven 1975 Almanya doğumlu. Televizyon, tiyatro ve sinema oyuncusu Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunu. Oyunculuk derslerine İzmir Belediye Konservatuarında başlayan artıkdan Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalışan Güven, ekranlara İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi dizilerle geldi. Ozan Güven'in oynadığı sinema filmleri ise arasında Cem Yılmaz'la birlikte rol aldıkları G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı ve Pek Yakında bulunuyor.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Gülse Birsel'in kaleminden çıkan yeni sezon Jet Sosyete dizisi 10 Ekim 2018 Çarşamba akşamı TV 8'de ekranlarda olacak.

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