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Jet Sosyete yeni sezon TV 8'de başlıyor! Jet Sosyete fragmanı yayınlandı mı?

2. sezon ile ekranlarda gösterilmeye başlayacak olan Jet Sosyete yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi büyük bir merakla bekleniyordu. Gülse Birsel Jet Sosyete ile TV 8'de ekranlarda olacak...

İlk sezonu Star TV ekranlarında yayınlanan ancak 2. sezon için TV 8'e transfer olan Jet Sosyete yeni sezon fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete yeni sezon yayın tarihi de böylece ortaya çıkmış oldu. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı ve oynadığı Jet Sosyete yeni sezonda perşembe akşamları ekranlarda olacak.

Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Jet Sosyete 2. sezon TV 8'de ekranlara gelecek.

Merakla beklenen Jet Sosyete yeni bölümler için ise oldukça eğlenceli sahneler çekildiği Jet Sosyete fragmanı ile anlaşılıyor.
Yeni sezon Jet Sosyete 11 Ekim perşembe akşamı ekranlarda olacak. Saat 20:00'de TV 8'de gösterilecek dizi merakla bekleniyor.

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