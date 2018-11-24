Kaçırdığı 14 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yakalandı

Gaziantep'te geçtiğimiz 3 Kasım'da 14 yaşındaki S.G.'yi kaçırdıktan sonra peşlerine düşen S.G.'nin babası Ercan G.'nin de öldürülmesi olayına karıştığı ileri sürülen Uğur D. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı operasyonda S.G.'nin de alınarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildiği öğrenildi.

14 yaşındaki kızının kaçırıldığını öğrenen baba Ercan G., Güneş Mahallesi'ndeki Uğur D.'nin evine gitti ve kızını geri istedi. Ercan G. ile Uğur D.'nin yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve H.K. isimli akraba av tüfeği ile kızın babası Ercan G.'yi vurdu. Baba yaşamını yitirirken Kızı S.G. ile Uğur D. ortadan kayboldu.

Yapılan araştırmalarda Uğur D.'nin Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan akrabalarının yanında olduğu belirlendi ve ekipler düzenledikleri operasyonla Uğur D.'yi ve S.G'yi saklandıkları yerde yakaladı.

Müge Anlı'nın programına katıldığında, öldürülen Ercan G.'nin 7 aylık hamile eşi Aycan G. kızına seslenmiş ve evine dönmesini istemişti. Evine dönmek istemediğini canlı telefon bağlantısı ile dile getiren S.G.'nin Elbistan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildiği öğrenildi. Onu kaçıran Uğur D . ise emniyetteki sorgusunun ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nden alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Uğur D.'nin gazetecilere "Babasının öldürülmesiyle alakam yok" dediğini öğrenildi.