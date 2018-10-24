Kaçış sendromu Mehmet Ali Erbil'de yeniden tetiklendi!

Yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olan Mehmet Ali Erbil şimdi de kaçış sendromu ile mücadele ediyor. 1960 yılında ilk kez tespit edilen ve dünyada toplam 100 civarında kişide rastlanan kaçış sendromu kılcal damarlarda sıvı çıkış hızındaki artış nedeniyle damar dışına sıvı sızması olarak biliniyor.

Geçtiğimiz hafta evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, ameliyata alınmıştı. Ancak Kardeşi tarafından yapılan açıklamada Erbil'in daha önceden var olan kaçış sendromu hastalığının bu süreçte tetiklendiğini, bu nedenle de tedavisinin buna göre yapıldığını ifade etti.

Karın ağrısı, kusma, halsizlik gibi belirtiler gösteren kaçış sendromunun nedeni ise henüz net olarak belirlenebilmiş değil. Klinik tabloda ise septik şok tablosu ile benzemektedir. Damar içi sıvısı ani ve çok miktarda azalınca yaygın olarak bağırsaklarda ödem, asit, akciğer ve kalp zarında, kaslarda sıvı birikmesi gerçekleşebilir ve hayati tehdit oluşturabilir.

KAÇIŞ SENDROMU TEDAVİSİ

Ani ve hızlı şeklinde tansiyon düşüklüğü oluşabileceği için tedavi ve takip mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde çoklu organ yetmezliği meydana gelebilir. Bu da hastanın uzun süre tedavi görmesi anlamına gelebileceği gibi ölüm riski de bulunmaktadır. Tedavide sıvı-elektrolit ile kan basıncı normal seviyelerde tutulmaya çalışılır, hayati organların hasar görmemesi sağlanır.