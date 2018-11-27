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Kaçış sendromu tedavi edilmezse ölümcül olabilir!

Tıpta nadir rastlanan bir hastalık olan kaçış sendromu, taklitçi bir hastalık ve aynı zamanda çocuklarda da görülebiliyor. Tedavi edilmediğinde ise ölümle sonuçlanabiliyor.

Kaçış sendromu hastalığı tıpta nadir görülen bir hastalık olsa da son yıllarda görülme sıklığında artış olduğu ve çocuklarda da görülebildiği belirtiliyor. Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu kaçış sendromu hakkında bilgiler verdi.

Birçok hastalığı taklit etmesi nedeniyle teşhisi oldukça zor olan kaçış sendromu damar yatağındaki boşluklardan sıvı sızması sonucu görülen bir hastalık olarak biliniyor. Teşhisinin zor olması nedeniyle tedavide geç kalınması durumunda ölümle sonuçlanabilecek olan bu hastalık çocuklarda da görülebiliyor. Eğer tedavi edilirse olumlu sonuçlar alınabiliyor.

Kaçış sendromu belirtiler arasında akciğeri saran zarın içine sıvı sızması nedeniyle hastanın ayaklarında ödem, yüzde şişme, nefes alma da bozukluk yer alıyor. Bunun yanı sıra böbrek, karaciğer, karın içindeki zarlara da bu sıvı sızabiliyor. Böbrek rahatsızlığı, zatürre gibi pek çok hastalığı bu nedenle taklit edebilen kaçış sendromu, kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

Ani gelişen bir hastalık olan kaçış sendromu genellikle ne olduğunu bile anlamıyor ve aniden hastada ölüm hissi oluşuyor. Vücudun şişmeye başlamasıyla sıvının vücuduna dolduğunu hissedebilen hasta korkmaya başlıyor. Hastaların vücudunda ödem olduğunu düşünerek bu süreci evde atlatmaya çalışmaması, hemen bir hekime başvurması gerekiyor.

Kaçış Sendromu Tedavisi

Tedavide vücutta toplanan sıvıyı atmak için ilaçlar ve kortizon kullanılıyor ve bunlar da başarılı sonuçlar veriyor. Bazı durumlarda tedavi edilen kaçış sendromu tekrarlamayabiliyor. Tedavi sonrası kişinin sosyal hayatını etkilemezken, tedavi olunmadığında hasta hayatını kaybedebiliyor. Geç kalındığında sıvıların dışarı kaçması nedeniyle organlarda kanlanma tamamlanmıyor ve hücre yapısı bozularak kanamaları başlatıyor. Bu nedenle çocuklarda dahi görülebilen kaçış sendromu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

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