Kadın 36. bölüm 2. fragmanında sonunda Sarp çocuklarına kavuşuyor

Kadın son bölüm oldukça heyecan dolu gelişmelerle ekranlara gelmişti ve artık Sarp'ın Bahar ve çocukları bulması an meselesiydi. Şüphelenerek onların mezarlarını kazmaya giden Sarp, Kadın son bölümde büyük bir şok yaşamıştı. Bahar'ın mezarının içinde annesinin cesediyle karşılaşmış ardından çocukların mezarlarının da boş olduğunu görmüştü. Bunun üzerine artık onların yaşadığından neredeyse emindi. Artık Sarp için geri dönüş yoktu. Mutlaka ailesinin peşine düşecek ve onları bulmak için çabalayacaktı. Kendisine söylenen yalanları tek tek ortaya çıkaran Sarp için artık tek hedef Bahar ve çocukları bulmaktı.

SARP ÇOCUKLARINA KAVUŞACAK

Kadın 35. bölümde Enver'in kapısına dayanan Sarp, onların evde olmadığı bilgisine inanmamış, arka kapıdan dolaştığında daha önce kendisine baba diye seslenen çocuğu orada görmüştü. O çocuğun artık oğlu Doruk olduğuna dair ciddi şüpheleri olan Sarp işin peşini bırakmaya niyetli değildi. Artık durumu iyice ağırlaşan Bahar, Kadın son bölüm içinde hastaneye yatırılmış ve acilen ilik ameliyatı olmak için beklemekteydi. Ancak sadece kendisinden ilik alınabilecek olan Şirin ortadan kaybolmuş ve kendisini Suat'ın himayesine bırakmıştı. Tanınmamak için görüntüsünü değiştiren Şirin, Suat tarafından paraya boğuldu ancak yine de rahat durması beklenemezdi. Evde yapılan konuşmalarda Sarp'ın cinayetten sorumlu olduğunu ve ölen kişinin babasının Sarp'ı aradığını öğrenen Şirin'in yeni planları neler olacak?

KADIN 36. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

23 Ekim Salı günü ekranlara gelecek olan Kadın 36. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sarp'ın feryatlarına dayanamayan Enver'in gerçeği ona söylediği, hastanede annelerini ziyarete gittikleri sırada Sarp'ın da çocuklarına kavuştuğu görülüyor. Uzun zamandır izleyicilerin beklemekte olduğu bu kavuşma anı fragmanda bile gözyaşlarına neden olurken, Kadın yeni bölüm gelişmelerinin oldukça acıklı olduğu şimdiden aşikar.

KADIN 36. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Öte yandan Arif de Bahar'ın bu zayıf anından faydalanarak ona bir yüzükle hastanede evlenme teklif ediyor. Bahar bu teklifi kabul edecek mi merakla beklenirken, bir yandan da Kadın yeni bölümleri Sarp ile Arif arasında çok büyük kavgalara sahne olacağa benziyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı Kadın dizisi fragman ve özetleri sizler için son dakika gelişmeleriyle burada yer alacak...