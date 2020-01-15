Kadın 79. bölümde neler yaşanacak?

Başrollerinde, Özge Özpirinçci, Feyyaz Duman ve Seray Kaya gibi birçok başarılı ismin rol aldığı dizi Kadın, final için geri sayıma başladı. Final için son 4 bölümü kalan dizi de izleyicinin aylardır beklediği Arif, Bahar yakınlaşması ilk belirtilerini gösterdi. Bahar ve Sarp evlenebilecek mi? Şirin hapse girecek mi? Enver ve Fazilet Hanım arasında neler olacak? Tüm bu soruların cevabının son 3 bölümde yanıt bulması bekleniyor…

Kadın 78. Son bölümde Şirin’in yeni yıla yalnız girmesine gönlü razı olmayan Bahar, Arif’i onu çağırması için gönderir. Bir anda patlayan silah sesiyle bölünen yeni yıl eğlencesinde, Bahar Arif’in, Enver ise Şirin’in başına bir şey geldiğini düşünerek üst kata çıkar. Aslında işler düşünüldüğü gibi değildir. Şirin eve giren hırsızla karşı karşıya gelmiş elince bıçakla kendini tehdit eden adamı Sarp’ın silahı ile yakalayarak kaçırmıştır. Tüm bunlar yaşanırken açık kapıdan içeri giren Arif, istemeden de olsa Şirin’in Sarp’ı öldürdüğüne dair söylediği sözlere şahit olur.

Öte yandan Ceyda, yeni yıl hediyesi olarak bir evlilik yüzüğü almıştır. Yaşadığı şokun etkisiyle yürüğü geri götüren Ceyda, kendini Raif’e layık görmese de aslında ona deli gibi aşıktır. Başlarda Ceyda'ya karşı olan Fazilet Hanımın buzları, oğlunun mutlu olduğunu gördükçe erimeye başlamıştır.