Kadın dizisinde izleyiciyi üzen erken final kararı!

Özge Özpirinçci’nin başrol oynadığı Kadın dizisi finale doğru gidiyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden buyana reyting rekorları kıran dizi izleyiciyi üzen final kararına sosyal medya hesaplarından duyurdu. Böylece yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen dizi için erken final kararı alınmış oldu.

14 Ocak 2020 Salı akşamı ekranlarda olacak dizi, 4 Şubat Salı akşamı 81. Bölümüyle ekranlara veda edecek. Medyapım tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturmakta. Hande Altaylı tarafından kaleme alınan dizide, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman gibi birçok ünlü isimde rol almakta.

Kadın son bölümde Sarp’a ait olan silahı denize atmak için sıkıntılı saatler yaşayan Arif ve Bahar, Arif’in okul arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeği yiyerek geceyi mutlu sonlandırırlar. Silahtan kurtulduklarını sansalar da Şirin onlara korkunç bir tuzak kurarak gerçek silahı saklamıştır.

Bu arada yaklaşan yeni yıl akşamında Nisa ve Doruk’u çok mutlu olacakları sürprizler beklemektedir. Tüm aile bir arada mutlu bir yıl başı yemeği planlasa da Şirin’in düşmanca planları yine her şeyi alt üst edecektir.