Kadına şiddetin yeni adresi Ankara oldu

Edinilen bilgilere göre, Ankara’ya bağlı Mamak ilçesinin Üreğil Mahallesi’nde dün gece yarısı meydana gelen olayda, Emine Ç. (39), Habip K.’nın kullandığı araçla Manolya Sitesi’ne geldi. İkili henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Daha sonra araçtan inen ikili, Emine Ç.’nin evinin girişine geldiklerinde kavgaları giderek şiddetlendi. Yanında bulunu çıkaran Habip K., önce genç kadının silahla rehin daha sonra da göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Aldığı kurşun yarasıyla hareketsiz yatan Emine Ç.’nin başından ayrılmayan zanlı, bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerine rastgele ateş açtı. Özel hareket polislerinin de dahil olduğu olayda zanlı oğlunun ikna çabaları ile teslim alınırken, talihsiz kadın olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emine Ç.’nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu, Habip K. ara ara kendi edivnde buluştuğu öğrenildi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.