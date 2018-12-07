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Kahvaltısında poğaça tercih edenler dikkat!

Kimi zaman vakitsizlikten kimi zamanda lezzeti dolayısıyla kahvaltıda tercih edilen poğaçanın vücudunuza ne gibi zararlar verdiğini biliyor musunuz? Ayrıntılar haberimizde…

Sağlıklı beslenme adına önemli uyarılarda bulunan uzmanlarımız, sabah kahvaltılarında düzenli olarak poğaça tüketen kişilerin kilo almasının kaçınılmaz bir son olduğunu ifade etti. Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, yapılan araştırmalar sonucunda 2 ay boyunca düzenli olarak poğaça tüketen kişilerin 2 ay sonrasında vücutlarında 2.5 kiloluk bir yağ artışı olduğunun elde edildiğini aktardı.

Özellikle işe giderken vakit kaybetmemek adına pastanelerde alınan bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu ifade etti. Bu sağlıksız tüketimin bedene oldukça zarar verdiğini ifade eden uzmanımız, alınan kaloriyi yakmak için 7 bin 500 adım atmak gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Çelakıl doğru bir kahvaltı olan 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmeğin çok daha sağlıklı olduğunu ve bir poğaçaya eş değer kaloride olduğunu aktardı.

 

 

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