Kahve bir hastalığa daha şifa oluyor!

Halk arasında Ana Vatanı Brezilya olarak dile getirilen, ancak ilk keşfinin Etiyopya’da yapıldığı kahve, içerisinde bulunan kafein sayesinde spor öncesi metabolizma hızını arttırırken, yemek sonrasında tüketimiyle de sindirime yardımcı olur. Öte yandan saymakla bitmeyecek bu özel içeceğin bir faydasının daha olduğu ortaya kondu.

Dünya’da önemli araştırmalara imza atan İngiltere’nin Southampton Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, Türk kahvesi, filtre kahve ya da granül kahve ayırt etmeksizin kahvenin kronik karaciğer riskini azalttığı belirlendi. Bio Bank verileri de referans gösterilerek yapılan araştırmada, 494 bin 585 katılımcının verileri analiz edildi. 40 ila 69 yaş aralığındaki katılımcılardan 384 bin 818'inin kahve tükettiği, 109 bin 767'sininde kahve tüketmediği kaydedildi.

10 yılı aşkın süre boyunca gözlemlenen katılımcılardan elde edilen verilere göre, kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere oranla kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer yağlanmasına bağlı hastalığa yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu belirlendi.

Öte yandan, kahve tüketen kişilerin karaciğer hastalığına bağlı ölüm oranlarının tüketmeyenlere oranla yüzde 49 daha düşük olduğu ifade edildi.