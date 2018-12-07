Kaldırım taşını külçe altın diye 50 bin liraya sattılar

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda iki kişi altın rengine boyadıkları kaldırım taşını sattı. Külçe altın diyerek kandırdıkları vatandaşlardan 50 bin TL aldılar.

Bolvadin ilçesinde yaşanan ilginç olayda Eskişehir'de yaşayan Yasin A. isimli kişi, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişilerden külçe altın satın almak üzere anlaştı. İddiaya göre, altını almak için Bolvadin'e giden Yasin A. burada Hakan Ö. ve Muhammet T. isimli kişilerle yüz yüze görüştü ve altın için 50 bin lira ödemeyi kabul etti.

KÜLÇE ALTINDAN ŞÜPHELENDİ

Yasin A. streç filme sarılı haldeki altın renginde taşı aldı ve 50 bin TL'yi vererek oradan ayrıldı ancak durumdan şüphelendi. Taşı incelediğinde aslında altın rengine boyanmış kaldırım taşı olduğunu anlayan Yasin A. olayı polislere bildirdi ve iki şüpheliden şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısları yakalama çalışmalarına başladı ve iki kişiyi belirledi. 50 bin liraya külçe altın görünümlü kaldırım taşını sattıkları belirlenen Muhammet T. ve Hakan Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, iki şahıs ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.