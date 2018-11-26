Kalifornia yangınında bilanço çok ağır! 85 ölü, 251 kayıp

Amerika’nın güneybatısında, Pasifik Okyanusu kıyısına kurulmuş olan Kalifornia eyaletinde 8 Kasım günü başlayan yangın 17 gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sonrasında yetkililerce yapılan incelemede yangının ağır bilançosu da ortaya çıkmaya başladı.

Orman yangınında ilk belirlemelere göre, 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 binin üzerinde bina yok olurken, yüzlerce hayvan telef oldu. 620 kilometrekarelik alana yayılan yangında, 85 kişi hayatını kaybederken, 251 kişi kayboldu. Yangın "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.