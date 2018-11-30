Kaliforniya yangından sonra şimdide selle mücadele ediyor

Amerika'ya bağlı Kaliforniya eyaletinde yaşanan tarihinin en büyük orman yangını felaketinin ardından 88 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdilerde ise Kuzey Kaliforniya sel felaketi ile karşı karşıya. 29 Kasım Perşembe günü öğleden sonra etkili olmaya ve gittikçe şidderini arttıran sağanak bölgede sele neden oldu.

Son günlerde doğal afetlerle mücadele eden eyalette pek çok araç yolların sular altında kalması nedeniyle sokaklarda mahsur kalarak trafiği kilitledi. İlk belirlemelere göre 100 araç ve 3 evde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Sel sularına dayanaman elektrik direkleri ve ağaçlar devrilerek hasara yol açtı. Orman yangının ardından hayalet şehre dönen Kaliforniya’nın Paradise kasabası selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.