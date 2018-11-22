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Kaliforniya’da çıkan orman yangınında ölü sayısı 83’e yükseldi

Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Kaliforniya eyaletinin kuzey kesiminde devam etmekte olan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e yükseldi. Bölgede yağmura rağmen arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde bulunan bölge tarihinin en büyük ormanı olarak bilinen alanda halen kontrol altına alınamayan yangınında ölü sayısı 83‘e yükseldi.

Öte yandan burada ikamet ettiği bilinen 560’dan fazla kişi ise hala kayıp. Bölge Şerifi Kory Honea tarafından yapılan açıklamalara göre bugün ormanlık alanda 2 kişinin daha cesedine ulaşılması ile ölü sayısının 83’e yükseldiğini öğrenildi.

Bölgede devam etmekte olan şiddetli yağmur nedeniyle çalışmalara ara verilmeyeceğini belirten Honea, “İlerlemeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü yaptığımız çok önemli bir iş” ifadelerini kullandı. Ayrıca yaklaşan Şükran Günü tatili dolayısıyla bölgede çalışmalara ara verilmeyeceği de aktarılan bilgiler arasında.

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