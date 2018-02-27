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Kalp krizi anında bu 8 önlem hayat kurtarabilir

Herhangi bir belirti vermeden de ortaya çıkabilen kalp krizinin ilk belirtileri genellikle göğüste sıkışma hissi, hazımsızlık, yanma, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluk olarak bilinmektedir. Peki kalp krizi sırasında alınabilecek önlemler var mı? İşte detaylar...

Bir kişinin kalp krizi geçirdiği, göğüste meydana gelen ağrı, yanma, sıkışma hissi ile birlikte sol kola ve serçe parmağına doğru inerek boyun bölgesine yayılan ağrı ile anlaşılabilir. Kalp krizi geçiren kişinin alnında soğuk terler birikirken ilk belirtilerin bazen ani ve şiddetli olmasından dolayı kolayca anlaşılabilir. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Cegerğun Polat yaptığı açıklamada, bu belirtilerin bazı kişilerde oldukça yavaş ve hafif olması nedeniyle hemen anlaşılamayacağını, kalp krizi anlaşıldığında ise hasta için geç kalınmış olabileceğini kaydetti.

Rahatsızlanan kişinin ağrısı hareket ettikçe artar, dinlenirken azalır ancak yarım saatten uzun süre geçmez. Ağrıya eşlik eden soğuk terleme ve mide bulantısı da meydana gelebilir. Bu belirtiler bazı kişilerde çok gizli ilerleyebileceği, ileri yaşlardaki kişilerde hemen hiç ağrı meydana gelmeyebileceği göz önünde bulundurulursa, geç kalma riskinin olduğunu bilmekte fayda var.

KALP KRİZİ ANINDA...

Kalp krizi geçirmekte olan bir kişi için saniyeler büyük önem taşır. Kriz geçiren kişinin en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması hayatidir. Eğer hastanın yanında onu hastaneye götürebilecek bir kişi bulunmuyorsa kesinlikle hareket etmemelidir. Kalp krizi esnasında kalbe oksijen gitmediği için yapılacak aktiviteler oksijen talebini artıracaktır. Kriz geçirildiği sırada yapılması gerekenler:

Eğer kalp krizi belirtileriniz varsa hemen oturup dinlenin ve ayakta durmamaya çalışın. Üzerinizde gömlek, kravat gibi yaka bölgenizi sıkacak türden giysiler varsa kravatı çıkararak gömleğinizin düğmesini açın. Eğer aspirin tabletiniz varsa hemen onu çiğneyin. En yakınınızı ya da ambulansı telefonunuz ile arayın.

Kriz esnasında baş dönmesi, bayılma gibi şikayetler varsa kuvvetli bir şekilde öksürün ve kalp atımının hızlanmasını sağlayın. Eğer ilk yardım konusunda eğitimli birisi yanınızdaysa yardım isteyin. Bu konuda eğitimi olmayan kişilerden sadece acil servisi araması konusunda yardım isteyin. Pencere ve kapıları açarak oksijen almaya çalışın. Kalp krizi araç içindeyken meydana geldiyse aracınızı kenara çekin ve yardım isteyin.

İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ YAŞAMAMAK İÇİN...

Daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerin ikinci kez bunu yaşamamaları için alması gereken önlemler bulunmakta. Bunların başında sigara, puro, nargile gibi tütün ürünlerini kullanmayı bırakmalarıdır. Eğer kalp krizi geçiren bir kişi bu ürünleri kullanmaya devam ederse, ikinci kalp krizi riski en az 2-3 kat artacaktır.

Stres ve depresyonu azaltmak için daha hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli, düzenli egzersizler uygulanmalıdır. Bu sayede kilo ve kolesterol de dengede tutulacaktır. Ayrıca sağlıklı beslenmeye de özen göstermek gerekir. Bu şekilde daha çabuk iyileşme görülür ve kan kolesterol düzeyi ile tansiyon yükselmesi önlenir.

Doktor kontrolünde ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır ve herhangi bir sorun yaşandığında derhal doktora başvurulmalıdır. İlaç kullanıldığı için herhangi bir sorun yaşanmayacağı algısı yanlıştır. Yaşam tarzındaki değişiklikler kalp sağlığı için en az ilaçlar kadar önemlidir.

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