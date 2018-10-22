Kanada'da meydanda gelen deprem ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerinde yer alan bilgilere göre Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Tofino bölgesine 260km uzaklıkta. Kanada merkezinden ise 315 km uzakta saat 5.39'da (GMT) yaşanan depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 11 km olarak açıklandı.
Kanada 6.6'lık depremle sarsıldı!
Kanada'da deprem... Britanya Kolombiyası civarında meydana gelen depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
HABERAKAR - 22.10.2018 09:54YORUM YAZIN
YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmadı.