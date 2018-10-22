Kanada 6.6'lık depremle sarsıldı!

Kanada'da meydanda gelen deprem ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerinde yer alan bilgilere göre Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Tofino bölgesine 260km uzaklıkta. Kanada merkezinden ise 315 km uzakta saat 5.39'da (GMT) yaşanan depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 11 km olarak açıklandı.