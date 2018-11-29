Kanada’da kan donduran ayı saldırısı

Alınan bilgilere göre Kanada’nın kuzey kesinimde bulunan Yukon eyaletinde 10 aylık bebeğin Adele Roesholt’u da yanına alarak yürüyüşe çıkan 37 yaşındaki Valerie Theoret, bu esnada çalılıklardan çıkarak kendilerine doğru yaklaşan boz bir ayının saldırısına maruz kaldı.

Uzun süre anne ve bebeğinden haber alamayan Theoret'ın ailesinin genç kadın ve bebeğini arama çalışması başlattı. Aldıkları pençe darbeleri nedeniyle yaşanlarını yitiren anne ve bebeğinin cesedi, kaldıkları kulübenin 100 metre ilerisinde bulundu. Öte yandan ayıların yaşam alanlarının bulunduğu bölgede ölümcül ayı saldırıcı vakası oldukça düşüktür.