Kaptan Menüsü ve 3 günlük detoks tarifi ile rahat bir yaz

Yaz tatiline incelmiş olan girmek isteyenler, tüm kış yaptıkları diyeti bıraktığında fark etmeden kilo almaya başlayabiliyor ve tüm emekler boşa gidebiliyor. Diyetisyen Emre Uzun, Kaptan Menüsü ile mavilikler arasında tatil yaparken formunuzu nasıl koruyacağınızı anlattı.

Tüm yıl yoğun bir tempo ile çalışan insanlar, tatil söz konusu olduğunda yemek içmek konusunda da kendilerini salıverir. Eğer incelmek için yıl boyu yapılmış diyetler varsa tatilde tüm bunlar unutulur ve alabildiğine yenilir, içilir. Ancak keyifle yer içerken formunuzu da korumak mutlaka tatil hedefleriniz arasında yer almalı. Aksi halde tatilden alınmış kilolarla dönmek tatil boyunca düzelen tüm moralinizi yeniden bozabilir.

Teknelerde, yatlarda haftalar süren gezilere çıkanlar genellikle belirli gıdaları tüketiyor. Bu nedenle yat ve tekne gezileri için hazırlanan muazzam bir menü diyebileceğimiz Kaptan Menüsü, sizler için çözüm olabilir. Hem lezzetli yiyecekler tüketip hem de formunuzu koruyabilirsiniz. İşte size Diyetisyen Emre Uzun'un Kaptan Menüsü:

1. GÜN

Sabah

2 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

1 tatlı kaşığı bal

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Küçük bir tabak börülce haşlama

Yoğurt

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1 porsiyon meyve

Akşam

Balık ızgara

Yeşil salata ve roka salata (sarımsak, bol ekşi ve yağ soslu)

1 kâse çorba

2. GÜN

Sabah

2 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

2 adet tam ceviz

1 adet poşe yumurta

1 dilim tam buğday ekmekği

Öğle

1 küçük tabak midye tava

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6 adet çiğ badem

Akşam

4 adet ızgara köfte

Mantar salatası

4 yemek kaşığı yoğurt

3.GÜN

Sabah

Hindi fümeli omlet

1 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

2 adet tam ceviz

1 tatlı kaşığı bal

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Sebzeli erişte (4-5 yemek kaşığı)

4 yemek kaşığı yoğurt

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1 porsiyon meyve

Akşam

Bol yeşillikli ahtapot salata

4.GÜN

Sabah

Meyve salatası

1 kutu probiyotik yoğurt

Öğle

1 küçük tabak sebzeli karides güveç

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1 porsiyon meyve +1 fincan yeşil çay

Akşam

1 kâse çorba

Balık buğulama

Yeşillikli roka salata

5.GÜN

Sabah

Domates, salatalık

1 tatlı kaşığı bal

2 ince dilim yumurtalı ekmek

Lorlu biber kavurması

Öğle

3-4 dilim karpuz ya da kavun + 2 ince dilim beyaz peynir

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1 porsiyon meyve

Akşam

Bol yeşillikli istiridye/midye salatası

6.GÜN

Sabah

1 yemek kaşığı lor peyniri

Söğüş domates, salatalık

3 adet kuru kayısı

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

1 kutu probiyotik yoğurt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi +1 porsiyon meyve

Akşam

1 ince fileto ızgara et veya tavuk (180-200 gr)

Köz biber

Karışık salata

1 su bardağı ayran

7.GÜN

Sabah

1 yumurtadan menemen

1 ince dilim beyaz peynir

Söğüş domates, salatalık

Çeyrek simit

Öğle

4 adet sigara böreği

1 su bardağı ayran

Akşam

Küçük bir tabak zeytinyağlı enginar

Yoğurtlu havuç salata

Diyelim ki menüyü uyguladınız ancak ipin ucu yine de kaçtı. O zaman 3 günlük detoks programı ile kendinizi dengeleyebilirsiniz. 3 günlük detoks ise şu şekilde:

1. GÜN

Kahvaltı

Yeşil detoks 250-3000 ml

Öğle

1 kutu probiyotik yoğurt +1 porsiyon meyve

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2 adet tam ceviz

Akşam

5 yemek kaşığı sebze yemeği

1 su bardağı ayran

1 dilim tam buğday ekmeği

2. GÜN

Uyanınca: Ilık limonlu su

Kahvaltı

1 adet haşlanmış yumurta

5 adet zeytin

3 adet burgu peynir

Söğüş domates, salatalık

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Ton balıklı bol yeşillikli salata

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1 adet elma

1 fincan bitki çayı

Akşam

Börülce salatası + 4 yemek kaşığı yoğurt

3. GÜN

Uyanınca: Ilık limonlu,zencefilli su

Kahvaltı:

1 yemek kaşığı lor peyniri (maydanoz+dereotu)

Söğüş domates, salatalık

1 dilim tam buğday ekmeği

Öğle

Orman meyveli smoothie 200-250 ml

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15 adet çiğ badem

Akşam

Izgara balık +bol yeşillikli salata +1 kâse çorba



Orman meyveli Dsmoothie tarifi merak edenler için hemen belirtelim. Blendera 6-7 adet ahududu, 3-4 adet böğürtlen, 2-3 adet yaban mersini, 2-3 adet çilek ve 1 su bardağı süt ekledikten sonra hepsini karıştırıyoruz. Nefis orman meyveli dsmoothieniz hazır.

Yeşil Detoks tarifi ise 1 kase ıspanak ya da semizotu, 1 adet elma, 1 yerli muz, yarım kase maydonoz ve dereotu, 1 orta boy limon ve 1 bardak sudan oluşuyor. Tüm malzemeler blenderdan geçiriliyor ce yeşil detoksunuz hazır. Afiyet olsun..