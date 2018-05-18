Kaptan Menüsü ve 3 günlük detoks tarifi ile rahat bir yaz

Yaz tatiline incelmiş olan girmek isteyenler, tüm kış yaptıkları diyeti bıraktığında fark etmeden kilo almaya başlayabiliyor ve tüm emekler boşa gidebiliyor. Diyetisyen Emre Uzun, Kaptan Menüsü ile mavilikler arasında tatil yaparken formunuzu nasıl koruyacağınızı anlattı.
Tüm yıl yoğun bir tempo ile çalışan insanlar, tatil söz konusu olduğunda yemek içmek konusunda da kendilerini salıverir. Eğer incelmek için yıl boyu yapılmış diyetler varsa tatilde tüm bunlar unutulur ve alabildiğine yenilir, içilir. Ancak keyifle yer içerken formunuzu da korumak mutlaka tatil hedefleriniz arasında yer almalı. Aksi halde tatilden alınmış kilolarla dönmek tatil boyunca düzelen tüm moralinizi yeniden bozabilir.
Teknelerde, yatlarda haftalar süren gezilere çıkanlar genellikle belirli gıdaları tüketiyor. Bu nedenle yat ve tekne gezileri için hazırlanan muazzam bir menü diyebileceğimiz Kaptan Menüsü, sizler için çözüm olabilir. Hem lezzetli yiyecekler tüketip hem de formunuzu koruyabilirsiniz. İşte size Diyetisyen Emre Uzun'un Kaptan Menüsü:
1. GÜN
Sabah
2 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
1 tatlı kaşığı bal
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Küçük bir tabak börülce haşlama
Yoğurt
Ara
1 porsiyon meyve
Akşam
Balık ızgara
Yeşil salata ve roka salata (sarımsak, bol ekşi ve yağ soslu)
1 kâse çorba
2. GÜN
Sabah
2 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
2 adet tam ceviz
1 adet poşe yumurta
1 dilim tam buğday ekmekği
Öğle
1 küçük tabak midye tava
Ara
6 adet çiğ badem
Akşam
4 adet ızgara köfte
Mantar salatası
4 yemek kaşığı yoğurt
3.GÜN
Sabah
Hindi fümeli omlet
1 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
2 adet tam ceviz
1 tatlı kaşığı bal
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Sebzeli erişte (4-5 yemek kaşığı)
4 yemek kaşığı yoğurt
Ara
1 porsiyon meyve
Akşam
Bol yeşillikli ahtapot salata
4.GÜN
Sabah
Meyve salatası
1 kutu probiyotik yoğurt
Öğle
1 küçük tabak sebzeli karides güveç
Ara
1 porsiyon meyve +1 fincan yeşil çay
Akşam
1 kâse çorba
Balık buğulama
Yeşillikli roka salata
5.GÜN
Sabah
Domates, salatalık
1 tatlı kaşığı bal
2 ince dilim yumurtalı ekmek
Lorlu biber kavurması
Öğle
3-4 dilim karpuz ya da kavun + 2 ince dilim beyaz peynir
Ara
1 porsiyon meyve
Akşam
Bol yeşillikli istiridye/midye salatası
6.GÜN
Sabah
1 yemek kaşığı lor peyniri
Söğüş domates, salatalık
3 adet kuru kayısı
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
1 kutu probiyotik yoğurt +2 yemek kaşığı yulaf ezmesi +1 porsiyon meyve
Akşam
1 ince fileto ızgara et veya tavuk (180-200 gr)
Köz biber
Karışık salata
1 su bardağı ayran
7.GÜN
Sabah
1 yumurtadan menemen
1 ince dilim beyaz peynir
Söğüş domates, salatalık
Çeyrek simit
Öğle
4 adet sigara böreği
1 su bardağı ayran
Akşam
Küçük bir tabak zeytinyağlı enginar
Yoğurtlu havuç salata
Diyelim ki menüyü uyguladınız ancak ipin ucu yine de kaçtı. O zaman 3 günlük detoks programı ile kendinizi dengeleyebilirsiniz. 3 günlük detoks ise şu şekilde:
1. GÜN
Kahvaltı
Yeşil detoks 250-3000 ml
Öğle
1 kutu probiyotik yoğurt +1 porsiyon meyve
Ara
2 adet tam ceviz
Akşam
5 yemek kaşığı sebze yemeği
1 su bardağı ayran
1 dilim tam buğday ekmeği
2. GÜN
Uyanınca: Ilık limonlu su
Kahvaltı
1 adet haşlanmış yumurta
5 adet zeytin
3 adet burgu peynir
Söğüş domates, salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Ton balıklı bol yeşillikli salata
Ara
1 adet elma
1 fincan bitki çayı
Akşam
Börülce salatası + 4 yemek kaşığı yoğurt
3. GÜN
Uyanınca: Ilık limonlu,zencefilli su
Kahvaltı:
1 yemek kaşığı lor peyniri (maydanoz+dereotu)
Söğüş domates, salatalık
1 dilim tam buğday ekmeği
Öğle
Orman meyveli smoothie 200-250 ml
Ara
15 adet çiğ badem
Akşam
Izgara balık +bol yeşillikli salata +1 kâse çorba
Orman meyveli Dsmoothie tarifi merak edenler için hemen belirtelim. Blendera 6-7 adet ahududu, 3-4 adet böğürtlen, 2-3 adet yaban mersini, 2-3 adet çilek ve 1 su bardağı süt ekledikten sonra hepsini karıştırıyoruz. Nefis orman meyveli dsmoothieniz hazır.
Yeşil Detoks tarifi ise 1 kase ıspanak ya da semizotu, 1 adet elma, 1 yerli muz, yarım kase maydonoz ve dereotu, 1 orta boy limon ve 1 bardak sudan oluşuyor. Tüm malzemeler blenderdan geçiriliyor ce yeşil detoksunuz hazır. Afiyet olsun..