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Karabük'te inanılmaz kaza! Bariyerlere saplanan araç...

Karabük'te yaşanan trafik kazasında bir kişi bariyerlere saplanan aracın içinden sağ çıktı.

Karabük'te kaza sonucu bariyerlere saplanan aracın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mimar Sinan Caddesi üzerinden Safranbolu'ya doğru seyir halindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Yol kenarındaki bariyerlere saplanan otomobilin içinden sürücü Satı Mehmet Altıntepe hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Meydana gelen feci trafik kazasını sadece hafif yaralı olarak atlatan Altıntepe ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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