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Karadeniz açıklarında akıl almaz kaza!

Karadeniz’de Rumeli feneri açıklarında bir tankerle, balıkçı teknesi çarpıştı. Balıkçı gemisinde buluna 6 mürettebattan 3’ü kurtarılırken, 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre kaza sabah 06.30 sularında Kilyos açıklarında meydana geldi. Kazada Rus bandıralı kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde Türk balıkçı gemisi hızla battı. Balıkçı gemisinin içerisinde bulunan 6 mürettebattan 3 ü kurtarılırken, 3 ‘ünü arama çalışması başlatıldı.

Son bilgilere göre, Sahil güvenlik ve kıyı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan 50’den fazla balıkçı teknesi de arama çalışmalarına eşlik ediyor. Gerekli incelemenin ardından su altı arama ekiplerinin de çalışmalara katılacağı öğrenildi. Kurtarılan 3 mürettebat kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kaza anına şahit olan bir başka balıkçı kurtarılan kişilerin anlattığına göre kayıp olan kişilerin kamarada uyudukları için kurtarılamadığını ifade ettiklerini anlattı. Görgü şahidi teknenin batmasının 5-10 dakika kadar sürdüğünü belirtti.

 Alınan son bilgilere göre kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarından 6 saat sonra acı haber geldi. Kaza esnasında teknede mahsur kaldığı belirlenen üç kişinin cenazeleri dalgıçlar tarafından denizin 80 metre derinliğene gömülmüş olan balıkçı teknesinin enkazında bulundu.

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