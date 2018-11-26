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Karaya vuran 145 pilot balina telef oldu!

Zeni Zelanda’ya bağlı adalardan biri olan Stewart Adası sahilinde karaya vuran 145 pilot balina yeniden denize dönemeyince telef oldu.

Yeni Zelanda'nın üçüncü en büyük adası olan güney ülkenin güney kesiminde yer alan Stewart Adası’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple 145 pilot balina karaya vurdu. Yeni Zelanda Koruma Dairesi Operasyon Müdürü Leppens, pilot balinaların karaya vurduklarının haber alınması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye intikal ettiklerini ancak balinalardan çoğunun ölmüş olduğunun tespit edildiğini, hayatta kalanlara da kurtarılmasının mümkün olmadığı için ötanazi uygulandığını açıkladı. 

Balinaların karaya oturması ve sonrasında denize tekrar dönememeleri gibi olayların en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki sahilde Şubat 2017’de karaya vuran 450 pilot balinanın yüzde 70’i, 2009 yılında Chatham Adaları yakınında 100'den fazla pilot balina telef olmuştu.

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