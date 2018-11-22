Karpal tünel sendromu ofis çalışanları için büyük tehdit!

Özellikle bilgisayar klavyesi ve mouse kullanan çalışanları etkileyen karpal tünel sendromu artık bir çeşit mesleki hastalık halini almış durumda. El bileğindeki medya sinirin sıkışması sonucunda ağrı, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtiler veren karpal tünel sendromu, elde kalıcı şekil bozuklukları, hareket kaybı gibi sonuçlar doğurabileceği için ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Özel Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Bangın Bekir Candan, karpal tünel sendromu ile ilgili verdiği bilgilerde hastalığın 30-50 yaşlar arasında kadınlarda sık görüldüğünü ancak bileğin çok sık kullanıldığı işlerde çalışan erkeklerde de karpal tünel görülebileceğini ifade etti. Ağrı, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtilerle seyreden hastalığın hamilelik, guatr, şeker hastalığı gibi vücudun şişkinlik yaşadığı durumlarda artış gösterdiğini belirten Candan, hastalığın teşhisinde fizik muayene ve EMG testi kullanıldığını kaydetti.

Yapılan EMG testi sonucunda karpal tünel sendromuna 3 derece verilmektedir ve bunlar hafif, orta ve ağır karpal tünel sendromu olarak adlandırılır. Hastaları gece uykusundan bile kaldırabilecek şekilde ağrılar oluşabilir çünkü uykudayken hareketsiz duran el bileğindeki kasların gevşemesi sonucu median sinir daha çok sıkışır.

AMELİYAT ŞART MI?

Karpal tünel sendromu olan hastalara çoğunlukla ilaç ve fizik tedavi uygulanır. Her hasta ameliyat olmak zorunda değildir. Ancak orta ve ileri derecedeki hastalarda elde kalıcı şekil bozuklukları ve hareket kaybı meydana gelebileceğinden, ihmal edilmemeli ve ameliyat edilmelidir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU AMELİYATI NEDİR?

Yaklaşık olarak 2,5 cm kesi ile tünel genişletilir ve 5-6 dikiş atılır. Aynı gece eldeki uyuşma, karıncalanma ve ağrı genellikle hafifler. Hasta ameliyattan sonraki gün bile rahatlamıştır. Hastanede 1 gece takip edilen hastanın elini kullanmasında kısıtlama yapılmaz ve en kısa sürede işinie geri dönebilir. 2 hafta içinde ise dikişler alınır ve bazı hasta gruplarında ameliyattan sonra fizik tedavi uygulanır.