Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Karpal tünel sendromu ofis çalışanları için büyük tehdit!

El bileğinde meydana gelen sinir sıkışması karpal tünel sendromu, özellikle çok uzun süre mouse ve klavye kullanan ofis çalışanlarını etkiliyor.

Özellikle bilgisayar klavyesi ve mouse kullanan çalışanları etkileyen karpal tünel sendromu artık bir çeşit mesleki hastalık halini almış durumda. El bileğindeki medya sinirin sıkışması sonucunda ağrı, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtiler veren karpal tünel sendromu, elde kalıcı şekil bozuklukları, hareket kaybı gibi sonuçlar doğurabileceği için ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Özel Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Bangın Bekir Candan, karpal tünel sendromu ile ilgili verdiği bilgilerde hastalığın 30-50 yaşlar arasında kadınlarda sık görüldüğünü ancak bileğin çok sık kullanıldığı işlerde çalışan erkeklerde de karpal tünel görülebileceğini ifade etti. Ağrı, uyuşma, güçsüzlük gibi belirtilerle seyreden hastalığın hamilelik, guatr, şeker hastalığı gibi vücudun şişkinlik yaşadığı durumlarda artış gösterdiğini belirten Candan, hastalığın teşhisinde fizik muayene ve EMG testi kullanıldığını kaydetti.

Yapılan EMG testi sonucunda karpal tünel sendromuna 3 derece verilmektedir ve bunlar hafif, orta ve ağır karpal tünel sendromu olarak adlandırılır. Hastaları gece uykusundan bile kaldırabilecek şekilde ağrılar oluşabilir çünkü uykudayken hareketsiz duran el bileğindeki kasların gevşemesi sonucu median sinir daha çok sıkışır.

AMELİYAT ŞART MI?

Karpal tünel sendromu olan hastalara çoğunlukla ilaç ve fizik tedavi uygulanır. Her hasta ameliyat olmak zorunda değildir. Ancak orta ve ileri derecedeki hastalarda elde kalıcı şekil bozuklukları ve hareket kaybı meydana gelebileceğinden, ihmal edilmemeli ve ameliyat edilmelidir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU AMELİYATI NEDİR?

Yaklaşık olarak 2,5 cm kesi ile tünel genişletilir ve 5-6 dikiş atılır. Aynı gece eldeki uyuşma, karıncalanma ve ağrı genellikle hafifler. Hasta ameliyattan sonraki gün bile rahatlamıştır. Hastanede 1 gece takip edilen hastanın elini kullanmasında kısıtlama yapılmaz ve en kısa sürede işinie geri dönebilir. 2 hafta içinde ise dikişler alınır ve bazı hasta gruplarında ameliyattan sonra fizik tedavi uygulanır.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YAŞAM Haberleri
Anzer balının yararları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?

Anzer balının yararları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?
Göz altı morlukları için sihirli iğne tedavisi

Göz altı morlukları için sihirli iğne tedavisi
AB’den kan donduran rapor: 1.3 kişi kansere yenik düştü

AB’den kan donduran rapor: 1.3 kişi kansere yenik düştü
Şiddet sadece fiziksel değil psikolojik de olabilir

Şiddet sadece fiziksel değil psikolojik de olabilir
Nasıl sağlıklı saçlara sahip olunur? Doğal yöntemler nelerdir?

Nasıl sağlıklı saçlara sahip olunur? Doğal yöntemler nelerdir?
Karpal tünel sendromu ofis çalışanları için büyük tehdit!

Karpal tünel sendromu ofis çalışanları için büyük tehdit!
Konserve hazırlamanın püf noktaları neler?

Konserve hazırlamanın püf noktaları neler?
Sonbahar depresyonu belirtileri nelerdir?

Sonbahar depresyonu belirtileri nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren sihirli çorba tarifi! Kış aylarında Mod yükselten besinler neler?

Bağışıklığı güçlendiren sihirli çorba tarifi! Kış aylarında Mod yükselten besinler neler?
Saç dökülmesini engelleyen yiyecekler neler?

Saç dökülmesini engelleyen yiyecekler neler?
Boşanmaya neden olan virüs: HPV

Boşanmaya neden olan virüs: HPV
On Numara çekiliş sonuçları MPİ 22 Ekim pazartesi açıklandımı

On Numara çekiliş sonuçları MPİ 22 Ekim pazartesi açıklandımı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz