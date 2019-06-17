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Karşılaşma sonrası hatıra fotosu

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti.

Ekrem İmamoğlu son sözlerinde kendi eşi ile Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile aile fotoğrafı çektirmeyi teklif etti. Binali Yıldırım da Ekrem İmamoğlu'nu çaya davet etti.

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

Ekrem İmamoğlu son sözlerinde kendi eşi ile Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile aile fotoğrafı çektirmeyi teklif etti.

Binali Yıldırım da İmamoğlu'nu çaya davet etti.

İki aday da eşleri ve çocukları ile program sonunda aile fotoğrafı verdi.

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