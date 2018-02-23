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KASK ile ambulanslarda yeni bir dönem başlayacak

KASK adı verdikleri yeni geliştirilen sistem sayesinde, darbe veya damar tıkanıklığı sonucu beyinde meydana gelen hasar ambulansta teşhis edilerek hastane bilgilendirilecek. Ayrıntılar haberimizde...

İTÜ bünyesinde görev yapmakta olan bilim insanları yeni bir projeye imza attılar. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da desteklene proje sayesinde, günlük yaşantımızda kaza, darbe veya damar tıkanıklığı neticesinde beyinde meydana gelen hasarlar daha ambulansta iekn tespit edilip hastaneye bilgi aktarımı yapılacak.

Ambulanslar İçin Beyin Kanaması Erken Teşhis ve Görüntüleme Sistemi olarak geliştirilen ve kısaca KASK olarak adlandırılan cihazın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğinde söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, özel olarak üzerinde büyük bir titizlikle çalışılarak üretilen KASK'ın kaza, darbe ve damar tıkanıklığı sonucu oluşan beyin hasarlarını ve ölümlerini ambulansta teşhis ederek önlemek ve azaltmak amacıyla üretildiğini söyledi.

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