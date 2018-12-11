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Kaş’ta çıkan hortum seralara büyük zarar verdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde hortum çıktı. Hortumun etkili olduğu alanlarda bulunan seralar büyük zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Ova Mahallesi’nde hortum meydana geldi. Hortumun etkili olduğu alanlarda buluna seralar ve ağaçlar büyük zarar gördü. Yaşanan felaketle ilgili hasar tespit komisyonu oluşturuldu.

Bölgede serası zarar gören üreticilerden Özer Albezirgan, hortumun bir anda geldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını, yağışın az olmasının daha büyük bir zararın önüne geçtiğini,  asıl yararın seraların içinde meydana geldiğini domateslerin fidelerinden koparak yerlere döküldüğünü ifade etti. Sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan hasar tespit komisyonunun raporuna göre, hortum yaklaşık 30 dönüm alanda hasara sebep olurken,  en büyük zararın ise seralarda meydana geldiği ifade edildi.

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