Kaş’ta hortum dehşeti! Şezlonglar havada uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan yağış ve şiddetli fırtına uyarıları sonuçlarını göstermeye başladı. Akdeniz bölgesinde etkili olan rüzgar, özellikle Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında hortuma dönüştü. Yerel saatle saat 15:00 sularında meydana gelen hortum bölge halkı ve tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşan hortum, denizde seyir halinde olan bir yelkenliyi teğet geçerek İnceboğaz mevkiinde bulunan bir plajına yöneldi. Plajın yakınlarından geçen hortum şezlong ve eşyaların havada uçuşmasına sebep oldu. Sahilde bulunan vatandaşların panikle kaçışmaya başladı. Maddi hasara sebep olan hortum daha sonra yön değiştirerek etkisini yitirdi.