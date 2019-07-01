KAYISI DEYİP GEÇMEYİN!

- 2 adet kayısı (70 gram) ortalama 34 kalori olduğunu söyleyen uzmanlar, kayısının su içeriğinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar.

- A, C ve E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri açısından zengin olan kayısı vücuda çok faydalı kabul ediliyor.

- Kayısı, A ve E vitamini içeriğinden dolayı göz sağlığını korur.

- Güneş ışınları, çevre kirliliği, sigara gibi etmenlerden kaynaklanan deri hasarını önler.

- Hem çözünür hem de çözünmez lif açısından zengin olan kayısı bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırır ve bağırsak sağlığını destekler.

- Sinir iletiminden, kas kasılmasından ve elektrolit dengesinden sorumlu olan potasyum açısından zengin olan kayısı kan basıncını düzenler.

- Antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır.

- Karaciğer sağlığını korur.