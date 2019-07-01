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KAYISI DEYİP GEÇMEYİN!

Yaz aylarının en güzel meyvesi kabul edilen kayısı sağlıklı mı? Kayısı kilo aldırır mı? Kayısının faydaları neler? Uzmanlar, kayısının faydalarının saymakla bitmediğini söylediler.

- 2 adet kayısı (70 gram) ortalama 34 kalori olduğunu söyleyen uzmanlar, kayısının su içeriğinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar.
- A, C ve E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri açısından zengin olan kayısı vücuda çok faydalı kabul ediliyor.
- Kayısı, A ve E vitamini içeriğinden dolayı göz sağlığını korur.
- Güneş ışınları, çevre kirliliği, sigara gibi etmenlerden kaynaklanan deri hasarını önler.
- Hem çözünür hem de çözünmez lif açısından zengin olan kayısı bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırır ve bağırsak sağlığını destekler.
- Sinir iletiminden, kas kasılmasından ve elektrolit dengesinden sorumlu olan potasyum açısından zengin olan kayısı kan basıncını düzenler.
- Antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır.
- Karaciğer sağlığını korur.

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